Шаран відправив дубль Олександрії зі своїм помічником на матч Кубка України проти Діназа – основа залишилась вдома

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран пояснив, чому основні гравці команди не візьмуть участі у матчі Кубка України проти Діназа.

"Ми планували свою роботу так, що в цей час ми не граємо. Потім до мене заходить людина на базі і каже, що ми граємо з Діназом. Я був дуже здивований. Кажу: з яким Діназом? Чому ми повинні грати з цією командою?

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Ми граємо на Кубок, тому що в момент жеребкування не посідали місце в топ-6 турнірної таблиці УПЛ. Це нам зламало плани. Ми не готуємося до Кубка, а продовжуємо підготовку до матчу УПЛ. На Кубок поїхав дублюючий склад, з ними залишився мій помічник і деякі футболісти, які грали з Колосом. Ми готуємося до матчів УПЛ і Ліги Європи.

Але наш дубль – це футболісти, які хочуть грати і потрапляти в основний склад. Ось вони і будуть виходити і доводити. Я в цьому проблем не бачу. Завдання – тільки перемагати і виходити в наступний раунд", – сказав Шаран в коментарі ФутболNEWS.

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Нагадаємо, Олександрія є одним з трьох українських клубів, які беруть участь у груповій стадії єврокубків. Вже 3 жовтня команда прийматиме бельгійський Гент у другому турі ЛЄ.