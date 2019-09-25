Михайленко порівняв Агробізнес з минулорічним СК Дніпро-1 перед очним протистоянням у Кубку України

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився очікуваннями від матчу третього попереднього етапу Кубка України-2019/2020 проти Агробізнеса.

"Наразі Агробізнес показує змістовний футбол в Першій лізі. Вони лідери, багато володіють м'ячем, це важливі показники, яким варто приділяти увагу.

Інгулець – Карпати обслужить Балакін: суддівські призначення на матчі Кубка України

Вони грають на високому рівні, його можна порівняти з нашим в Першій лізі минулого сезону. Дуже цікаво зіграти з лідером", – сказав Михайленко в коментарі ФутболNEWS. Після восьми турів СК Дніпро-1 посідає шосту сходинку УПЛ, в Агробізнеса – лідерство Першої ліги після 10 зіграних поєдинків.

Супряга зіграє проти Динамо через домовленість між президентами клубів, – Циганик

До слова, матч між дніпрянами та командою з Волочиська відбудеться 25 вересня о 15:00 за київським часом.