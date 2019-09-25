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Михайленко порівняв Агробізнес з минулорічним СК Дніпро-1 перед очним протистоянням у Кубку України

10:15 207 Читать на русском
Михайленко порівняв Агробізнес з минулорічним СК Дніпро-1 перед очним протистоянням у Кубку України
Дмитро Михайленко / Фото СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився очікуваннями від матчу третього попереднього етапу Кубка України-2019/2020 проти Агробізнеса.

 

"Наразі Агробізнес показує змістовний футбол в Першій лізі. Вони лідери, багато володіють м'ячем, це важливі показники, яким варто приділяти увагу.

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Вони грають на високому рівні, його можна порівняти з нашим в Першій лізі минулого сезону. Дуже цікаво зіграти з лідером", – сказав Михайленко в коментарі ФутболNEWS. Після восьми турів СК Дніпро-1 посідає шосту сходинку УПЛ, в Агробізнеса – лідерство Першої ліги після 10 зіграних поєдинків.

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До слова, матч між дніпрянами та командою з Волочиська відбудеться 25 вересня о 15:00 за київським часом.

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Теги
Кубок України Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Агробізнес - СК Дніпро-1
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