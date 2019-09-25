Шаран отправил дубль Александрии со своим помощником на матч Кубка Украины против Диназа – основа осталась дома

Главный тренер Александрии Владимир Шаран объяснил, почему основные игроки команды не примут участия в матче Кубка Украины против Диназа.

"Мы планировали свою работу так, что в это время мы не играем. Потом ко мне заходит человек на базе и говорит, что мы играем с Диназом. Я был очень удивлен. Говорю: с каким Диназом? Почему мы должны играть с этой командой?

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Мы играем на Кубок, так как в момент жеребьевки не занимали место в топ-6 турнирной таблице УПЛ. Это нам сломало планы. Мы не готовимся к Кубку, а продолжаем подготовку к матчу УПЛ. На Кубок поехал дублирующий состав, с ними остался мой помощник и некоторые футболисты, которые играли с Колосом. Мы готовимся к матчам УПЛ и Лиги Европы.

Но наш дубль – это футболисты, которые хотят играть и попадать в основной состав. Вот они и будут выходить и доказывать. Я в этом проблем не вижу. Задача – только побеждать и выходить в следующий раунд", – сказал Шаран в комментарии ФутболNEWS.

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Напомним, Александрия является одним из трех украинских клубов, участвующих в групповой стадии еврокубков. Уже 3 октября команда будет принимать бельгийский Гент во втором туре ЛЕ.