"Наразі перед нами стоїть завдання – залишити команду в УПЛ. Така у нас домовленість – до кінця сезону попрацювати, а там буде видно, чи можна далі щось планувати.

Селезньов пропустив перше тренування Миная під керівництвом Шарана

Сподіваюся на своїх помічників та керівництво клубу, яке запевнило мене, що жодних негараздів щодо організації тренувального процесу, проживання, харчування та інших необхідних моментів не буде. Сподіватимемося на краще і докладемо максимум зусиль, щоб виконати це завдання.

Перейматися, звичайно, варто, бо підсилення, яке хотілося б побачити, ще немає. Ми розуміємо, що втратили двох хороших гравців (Ахмедзаде та Петрусенко). Але є контрактні зобов'язання, тому незважаючи на те, що з'явився новий тренер, я не можу вплинути на цю ситуацію, бо клуб пішов назустріч цим гравцям. Підсилення дійсно потрібне, починаючи від воротарської позиції і закінчуючи нападником. Я вважаю, що було б добре підписати 5-6 гравців. Ми багато працюємо у цьому напрямку і сподіваємось, що до вильоту у Туреччину зможемо закрити хоча б деякі позиції", – сказав Шаран у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, 50-річний фахівець очолив Минай 14 січня 2022 року. За підсумками осінньої частини сезону "лиси" набрали 10 очок і посідають у турнірній таблиці УПЛ передостанню сходинку.

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