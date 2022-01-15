"Сейчас перед нами стоит задача оставить команду в Премьер-лиге. Мы договорились поработать до конца сезона, а там уже будет видно, можно ли в дальнейшем что-нибудь планировать.

Селезнев пропустил первую тренировку Миная под руководством Шарана

Надеюсь на своих помощников и руководство клуба, которое заверило меня, что никаких проблем в плане организации тренировочного процесса, проживания, питания и других необходимых моментов не будет. Будем надеяться на лучшее и приложим максимум усилий для выполнения этой задачи.

Беспокоиться, конечно, стоит, потому что усиления, которое хотелось бы увидеть, еще нет. Мы понимаем, что потеряли двух хороших игроков (Ахмедзаде и Петрусенко). Но есть контрактные обязательства, поэтому, несмотря на то, что появился новый тренер, я не могу повлиять на эту ситуацию, потому что клуб пошел навстречу этим игрокам. Усиление действительно нужно, начиная от вратарской позиции и завершая нападающим. Я считаю, что было бы хорошо подписать 5-6 игроков. Мы много работаем в этом направлении и надеемся, что до вылета в Турцию сможем закрыть хотя бы некоторые позиции", – сказал Шаран в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, 50-летний специалист возглавил Минай 14 января 2022 года. По итогам осенней части сезона "лисы" набрали 10 очков и занимают в турнирной таблице УПЛ предпоследнюю строчку.

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