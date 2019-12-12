Шахтар буде несіяним при жеребкуванні 1/16 фіналу Ліги Європи – визначились перші потенційні суперники українців

Після поразки у матчі з Аталантою (0:3) донецький Шахтар посів третє місце у своїй групі в Лізі чемпіонів і навесні виступатиме у Лізі Європи.

Під час жеребкування 1/16 фіналу ЛЄ "гірники" потраплять до списку несіяних команд.

Шахтар – Аталанта – 0:3 – відео голів та огляд матчу

За регламентом 8 команд, які посідають треті місця на груповому раунді Ліги чемпіонів, делегують до Ліги Європи по 4 сіяні та несіяні команди. До числа сіяних потрапляють клуби, які набрали більше очок в шести турах Ліги чемпіонів, а клубний коефіцієнт команди ролі не грає. Також там опиняться переможці груп ЛЄ, деякі з яких вже відомі.

Сіяні: Аякс, Бенфіка, Інтер, Зальцбург, Севілья, Селтік, Еспаньйол.

Несіяні: Шахтар, Байєр, Олімпіакос, Брюгге. АПОЕЛ.

Посів ще не визначений: АЗ, Базель, Брага, Вольфсбург, Вулверхемптон, Гент, ЛАСК, Манчестер Юнайтед, Спортінг.

Сьогодні визначаться всі учасники 1/16 фіналу ЛЄ та їхній посів. Нагадаємо, жеребкування першого раунду плей-офф Ліги Європи відбудеться в понеділок, 16 грудня.

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