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ШАХТАР - АТАЛАНТА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО - ЛУГАНО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Аталанта – 0:3 – відео голів та огляд матчу

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Шахтар – Аталанта – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Аталанта – відео голів та огляд матчу 11 грудня 2019

Шахтар програв Аталанті в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Аталанта.

77’ Додо
 
Тімоті Кастань 67’
Маріо Пашаліч 80’
Робін Госенс 90+5’
67’ Тімоті Кастань
77’ Додо
80’ Маріо Пашаліч
90+5’ Робін Госенс

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Аталанта, стартувала на "Футбол 24" о 19:55. Розклади у цій групі були прості. Кожну з команд влаштовувала тільки перемога, аби не оглядатися на конкурентів. Чемпіонів України вона виводила у плей-офф Ліги чемпіонів. А ось бронзовим призерам Серії А треба було не тільки 3 бали, а й втрата очок Динамо Загреб у паралельній грі з Манчестер Сіті.

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На 67-й хвилині зустрічі Тімоті Кастань після пасу Гомеса відкрив рахунок. Рефері звернувся за допомогою до VAR, щоб перевірити наявність офсайду і все таки зарахував взяття воріт.

Пашаліч невдовзі подвоїв перевагу італійців, замкнувши подачу Маліновського зі штрафного. А перед самим фінальним свистком гості добили "гірників" – Тарас Степаненко необачно скинув м'яч Пятову, але Госенс перехопив круглого і відправив його у сітку. Зауважимо, що донеччани догравали поєдинок в меншості після вилучення Додо.

Манчестер Сіті та Аталанта гратимуть у плей-офф ЛЧ. Шахтар продовжить виступи в Лізі Європи, а Динамо Загреб припинило єврокубкову боротьбу.

Шахтар – Аталанта: відео голів та огляд матчу

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