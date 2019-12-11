Шахтар – Аталанта – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Шахтар програв Аталанті в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Аталанта.

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Аталанта, стартувала на "Футбол 24" о 19:55. Розклади у цій групі були прості. Кожну з команд влаштовувала тільки перемога, аби не оглядатися на конкурентів. Чемпіонів України вона виводила у плей-офф Ліги чемпіонів. А ось бронзовим призерам Серії А треба було не тільки 3 бали, а й втрата очок Динамо Загреб у паралельній грі з Манчестер Сіті.

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На 67-й хвилині зустрічі Тімоті Кастань після пасу Гомеса відкрив рахунок. Рефері звернувся за допомогою до VAR, щоб перевірити наявність офсайду і все таки зарахував взяття воріт.

Пашаліч невдовзі подвоїв перевагу італійців, замкнувши подачу Маліновського зі штрафного. А перед самим фінальним свистком гості добили "гірників" – Тарас Степаненко необачно скинув м'яч Пятову, але Госенс перехопив круглого і відправив його у сітку. Зауважимо, що донеччани догравали поєдинок в меншості після вилучення Додо.

Манчестер Сіті та Аталанта гратимуть у плей-офф ЛЧ. Шахтар продовжить виступи в Лізі Європи, а Динамо Загреб припинило єврокубкову боротьбу.

Шахтар – Аталанта: відео голів та огляд матчу