"Шахтар" знайшов заміну Луїсу Адріано в "Атлетіку Мінейру"

Можливу втрату бразильця Луїса Адріано "Шахтар" спробує компенсувати, придбавши нападника "Атлетіку Мінейру" Карлоса.

Луїсом Адріано, як відомо, активно цікавиться "Рома". Заміну ж лідеру атаки "гірники" пригледіли під час бразильського турне. Мова йде про нападника "Атлетіку Мінейру" Карлоса, який відзначився голом у товариському матчі проти "Шахтаря".

Карлосу 19 років. У складі "Атлетіку" він дебютував два роки тому і встиг за цей час відзначитись сімома голами в офіційних зустрічах. Окрім цього Карлос може також похвалитися виступами у складі молодіжної збірної Бразилії.