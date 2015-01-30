"Шахтар" знайшов заміну Луїсу Адріано в "Атлетіку Мінейру"

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Баварія оформила "золотий дубль", розгромивши РБ Лейпциг у фіналі Кубка Німеччини
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Україна змусила США боятися, використавши супертріо та зброю фаворита – світові ЗМІ про перемогу наших на ЧС-2019 U-20Збірна України — 25 трав 1531
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Олімпік врятував виїзну нічию з Карпатами у матчі з шістьма голамиУкраїна — 25 трав 1460
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Рамос-бунтівник: хто міг би замінити в Реалі незадоволеного капітана, який погрожує покинути клубІспанія — 25 трав 1254