Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Інтер на "Футбол 24", стартував о 19:45. Поєдинок другого туру Ліги чемпіонів приймав київський НСК Олімпійський. Це також протистояння старих знайомих, адже команди зустрічалися тричі за останній рік. У півфіналі Ліги Європи 2019/20 Інтер виграв 5:0, а обидва матчі ЛЧ 2020/21 завершилися нульовими нічиїми.

Шахтар втратив очки з Інтером у домашньому матчі ЛЧ – Пятов став героєм розв'язки

Поєдинок розпочався дуже невдало для "гірників". Основний форвард Лассіна Траоре отримав травму і вже на 10-й хвилині залишив поле на ношах. Замість буркінійця вийшов Тете. До перерви обидві команди мали моменти, щоб забити – зокрема, після удару Барелли Шахтар врятувала поперечина. Перший тайм завершився нулями на табло Олімпійського.

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У другому таймі голів теж не було, хоча наприкінці поєдинку Інтер міг вирвати перемогу. Андрій Пятов став героєм останніх хвилин, двічі врятувавши "гірників". 0:0 – Шахтар та Інтер набрали перші очки в Лізі чемпіонів.