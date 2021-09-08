Вихованець Шахтаря, який має досвід гри за юнацькі збірні України, Станіслав Біблик наступний сезон проведе у чемпіонаті Росії, на правах оренди виступаючи за Акрон.

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Клуб із Тольятті повідомляє, що угода розрахована до кінця нинішнього сезону. Зауважимо, що 20-річному Біблику не буде самотньо в Росії, адже на початку літа в Акрон перебрався інший гравець Шахтаря Данило Сагуткін.

До слова, Акрон виступає у другому дивізіоні чемпіонату Росії – минулого сезону він посів у турнірній таблиці 17-ту сходинку.

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