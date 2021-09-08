Через кілька днів у Москві відбудеться 13-й розіграш "Кубка легенд", у якому зіграють команди Іспанії, Португалії, Росії, Німеччини, Туреччини та збірна зірок.

У Москві "Кубок легенд" завершився скандалом – українець покарав росіян у фіналі і вилаявся через упереджене суддівство

Варто зауважити, що до складу збірної зірок потрапив Андрій Воронін, партнерами якого стануть Марко Амелія, Марко Матерацці, Естебан Камб'яссо, Крістіан Дзаккардо, Георгіос Карагуніс, Хав'єр Савіола, Давід Трезеге, П'єр ван Хойдонк, Александр Глєб і Мохамед Сіссоко.

Нагадамо, що попередній розіграш турніру в лютому минулого року завершився грандіозним скандалом. У фіналі господарі всіляко намагалися зробити переможцем збірну Росії – арбітри навіть зарахували гол, забитий після фінальної сирени.

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