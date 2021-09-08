Воспитанник Шахтера, который имеет опыт игры за юношеские сборные Украины, Станислав Библик следующий сезон проведет в чемпионате России, на правах аренды выступая за Акрон.

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Клуб из Тольятти сообщает, что соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Заметим, что 20-летнему Библику не будет одиноко в России, ведь в начале лета в Акрон перебрался другой игрок Шахтера Даниил Сагуткин.

К слову, Акрон выступает во втором дивизионе чемпионата России – в прошлом сезоне он занял в турнирной таблице 17-ю строчку.

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