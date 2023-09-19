Манчестер Сіті отримав групу мрії, а стартував вдома проти найлегшого суперника. Здавалося, команда Гвардіоли не матиме жодних проблем. Навіть з врахуванням травм де Брюйне, Гріліша, Стоунза та Ковачіча.

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"Містяни" вийшли розмастити Црвену Звезду по газону. У першому таймі господарі завдали 22 удари по воротах сербів. Гостро стріляв Альварес, приклався до м'яча Родрі, з чудової позиції бив Фоден... і головне – три моменти мав Холанд.

Збитий приціл норвежця помітили ще з Вест Хемом. Сьогодні марнування шансів продовжилося. Ерлінг ніяк не міг якісно пробити, а коли підлаштувався під м'яч, то влучив у перекладину. Жахлива реалізація.

Перед перервою Црвена Звезда шокувала світ, забивши з першого удару. М'яч завис у центрі поля, Іваніч миттєво покотив вперед і вивів Букарі сам на сам з голкіпером. Лайнсмен зафіксував офсайд, але VAR виправив помилку.

Манчестер Сіті у перерві отримав прочуханки від Пепа та почав забивати. Холанд трішки компенсував свої промахи асистом на Альвареса, а чемпіон світу проштовхнув м'яч повз голкіпера.

Воротар Црвени Звезди показував дива реакції. В активі Омрі Глазера загалом 13 сейвів. Але ізраїльтянин занадто повірив у себе. Він пішов на перехоплення та махнув рукою повз м'яч, завдяки чому Альварес подачею зі штрафного оформив дубль.

Родрі знайшов коридор, вбіг у нього та акуратно третім голом зняв питання про переможця. Манчестер Сіті створив собі проблеми, але здобув обов'язкові три очки.