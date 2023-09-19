Чемпіони України проти срібного призера першості Португалії. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Порту на "Футбол 24", стартує о 22:00. Зустріч №7 в історії протистояння "драконів" і "гірників". Португальці здобули 3 перемоги. Донеччани досі ще не вигравали, лише тричі зігравши внічию зі звітним суперником. Де дивитись матч Шахтар – Порту онлайн? Гру транслює MEGOGO Футбол 1. На цьому ж каналі о 21:00 почне свою роботу передматчева студія. Відзначаємо, що 21-річний захисник збірної Танзанії Новатус Міроші дебютує за донецький клуб. Також несподіванка в центрі півзахисту, де дует опорників зі Степаненком склав Назарина. Схоже також, що Сікан гратиме лівого вінгера, а Келсі в центрі нападу.

Шахтар – Порту: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Шахтар: Різник – Конопля, Лемкін, Ракицький, Міроші – Степаненко, Назарина – Зубков, Судаков, Сікан – Келсі

Запасні: Рудько, Пузанков, Гочолеішвілі, Азаров, Козік, Кастільо, Егіналду, Криськів, Бондаренко, Очеретько, Кащук, В’юнник

Порту: Дієгу Кошта – Жоау Маріу, Пепе, Карму, Зайду – Еуштакіо, Ален Варела, Андре Франко – Галену, Таремі, Іван Хайме