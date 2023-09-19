Шахтар приймає Порту в рамках першого туру Ліги чемпіонів. Відео голів дивіться у цій новині.

Поєдинок у Гамбурзі розпочався о 22:00 за київським часом. Шахтар пропустив вже на 8-й хвилині. Келсі програв боротьбу в центрі поля, а опорники залишили без нагляду Франко. Різник потягнув удар в нижній кут, але накрити добивання Галену вже було нікому.

"Гірникам" вдалося швидко відповісти. Конопля добіг до чужого карного майданчика і навісив на голову Келсі, який відзначився у дебютному матчі на рівні ЛЧ.

Шахтар ще раз провалився на своїй половині. Сікан прийшов допомагати обороні, але віддав неохайну передачу впоперек поля – Галену перехопив і оформив дубль.

Це, напевно, був найкращий тайм у житті хавбека Порту. Незабаром Галену до 2 голів додав асист на Таремі – 1:3.