Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував стан здоров’я голкіпера Тібо Куртуа, який пропускав матч з Осасуною (1:1) через ушкодження.

"У понеділок Куртуа пройде медичне обстеження і тоді дізнаємося, як він себе почуватиме.

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У нього проблема сідничного нерва. Це не така серйозна травма. Але будемо визначатись, чи зможе він зіграти у середу проти Шахтаря", – сказав Анчелотті на прес-конференції після домашнього матчу з Осасуною.

Нагадаємо, поєдинок 7-го туру Ла Ліги проти памплонців (1:1) став для Луніна першим в сезоні. Матч з Шахтарем в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться 5 жовтня. Початок зустрічі о 22:00.

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