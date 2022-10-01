Кожен охочий вже може придбати тікети на поєдинок групового етапу ЛЧ проти мадридців.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про старт продажу квитків на матч 4-го туру групового етапу ЛЧ проти Реала.

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Придбати перепустки можна на сайті tickets.shakhtar.com (з'являться в особистому кабінеті за 5 днів до матчу). До слова, всі квитки – іменні. На цьому етапі продажу 1 уболівальник зможе купити до 4 тікетів на 1 обліковий запис.

Вартість однієї перепустки стартує від 400 польських злотих (близько 3200 грн.). Квитки доступні в категоріях Standard та VIP: Family Stand – 400 PLN, Standard 4 – 400 PLN, Standard 3 – 460 PLN, Standard 2 – 635 PLN, Standard 1 – 725 PLN, SILVER – 1300 PLN, GOLD – 2100 PLN та Sky Box – 4000 PLN. Цікаво, що потрапити на домашній матч з Селтіком можна було за вдвічі дешевшу суму – 195 злотих.

Нагадаємо, поєдинок проти Реала відбудеться 11 жовтня у Варшаві на стадіоні Війська Польського. Початок зустрічі о 22:00.

Після 2-х турів "гірники" йдуть у турнірній таблиці групи F з 4 очками другими, відстаючи від мадридців на 2 пункти.

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