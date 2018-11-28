Шахтар повторив власний антирекорд за кількістю пропущених м'ячів на груповому етапі Ліги чемпіонів

Шахтар у драматичному поєдинку вирвав перемогу над Хоффенхаймом з рахунком 3:2 в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів.

Під час матчу з Хоффенхаймом Шахтар пропустив 14 і 15 голи на груповому етапі Ліги чемпіонів. 9 разів забиті м'ячі у ворота "гірників" святкував Манчестер Сіті, 4 голи забив Хоффенхайм та ще 2 – Ліон, повідомляє Tribuna.

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Востаннє 15 голів донеччани пропускали на груповому етапі у розіграші Ліги чемпіонів сезону 2000/01. Тоді Шахтар виступав разом у групі з Арсеналом, Спартою та Лаціо. "Гірники" набрали 6 очок та фінішували на 3 місці у своєму квартеті.

Нагадаємо, донецький Шахтар у фантастичному матчі вирвав перемогу над Хоффенхаймом та вирішить долю путівки в плей-офф Ліги чемпіонів у матчі проти Ліона.

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