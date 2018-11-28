"Шахтар розбив мрію Хоффенхайма". Німецькі ЗМІ захоплюються яскравим матчем і розповідають про розлюченого Нагельсманна

Шахтар у феєричному матчі Ліги чемпіонів вирвав перемогу над Хоффенхаймом. Українська команда зберегла шанси на плей-офф, а суперник їх втратив через гол на останніх хвилинах. Реакцію німецької преси на результат зустрічі читайте в нашому матеріалі.

Kicker: 90+3! Тайсон сказав останнє слово в атакувальній виставі

"Після захопливого матчу Хоффенхайм залишився з порожніми руками. Клуб програв у меншості Шахтарю з рахунком 2:3 і вилетів з Ліги чемпіонів. Обидві команди грали у повністю відкритий футбол на перемогу. У підсумку Шахтар краще завершив матч", – інформує провідне німецьке спортивне видання.

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Серед іншого журналісти Kicker у своїх матеріалах відзначають:

– "Очікувався атакувальний футбол – таким матч і вийшов".

– "Команда Юліана Нагельсманна виглядала краще на полі".

– "Представник Бундесліги міг вирвати перемогу навіть у меншості, але Крамаріч, Цубер, Шульц і Нельсон у другому таймі свої моменти не використали".

– "Гості видали кращий фініш у захопливій ризиковій грі на зустрічних курсах".

Bild: Прощавай, Ліга чемпіонів. Хоффенхайм після домашньої поразки вилетів

"2:3 від Шахтаря знищили мрію Хоффенхайма про 1/8 фіналу, а також німецька команда поступилася українцям третім місцем у групі. Єврокубкова весна хоча б у Лізі Європи тепер дуже далеко", – пише таблоїд у звіті.

Хоффенхайм – Шахтар – 2:3 – відео голів і огляд матчу

"Яка захоплива та драматична гра Ліги чемпіонів. З прикрим фіналом для Хоффенхайма...

ТШГ відігрався з ранніх 0:2, продемонструвавши неймовірний моральний дух. Навіть у меншості переважав суперника за кількістю моментів. Хоффенхайм не реалізував кращі шанси, а в додатковий час ще й потрапив під останню разючу гольову атаку – 2:3", – додає Bild, виставляючи оцінки гравцям і тренеру своєї команди.

Найкращі оцінки отримали Ісхак Бельфоділь, Андрей Крамаріч і Стівен Цубер – 2. У Нагельсманна – 3. "Навіть після швидкої фори двох голів для суперника він не відступив від своєї концепції, за якою команда активно пресингувала та будувала потужні атаки. У підсумку він занадто ризикнув, поставивши на карту все заради перемоги, за що й був покараний", – вважають журналісти Андреас Хоффман і Ерік Петерс.

Sky: Хоффенхайм вилетів з ЛЧ – Шахтар розбив мрію ТШГ

"Ліга чемпіонів: Донецьк вибиває Хоффенхайм з турніру. Команда з Крайхгау не має жодного шансу пройти далі – Хоффенхайм навіть з 5 спроби не зумів здобути дебютну вікторію в Лізі чемпіонів.

ТШГ не був сконцентрованим на старті зустрічі. Хоффенхайм за слабкий початок гри отримав миттєве покарання від Шахтаря. Під час двох пропущених м'ячів оборона господарів зіграла жахливо. Крамаріч повернув ТШГ у гру, а гол Цубера, який зрівняв рахунок, був скоріше випадковістю.

На початку другого тайму Хоффенхайм неймовірно збільшив тиск на ворота суперника. Однак забити команда не зуміла, натомість залишилася в меншості. Незадовго до фінального свистка Тайсон знищив усі мрії Крайхгау", – інформує читачів Sky.

Sport1: Нагельсманн розлючений після вильоту Хоффенхайма

"Хоффенхайм програв Шахтарю та втратив шанси на плей-офф Ліги чемпіонів. Юліан Нагельсманн шаленів після гри".

Портал будує розповідь про матч навколо головного тренера господарів і його гострих фраз. Нагельсманн був роздратований і незадоволений усім. Він жорстко розкритикував арбітра за червону картку Шалаю. Потім реалізацію своєї команди: "Скористатися шансами, які ви створюєте, це також якість футболіста". Втім, не звинувачував підопічних у вильоті: "Хлопці віддали все, але цього виявилося недостатньо. Неймовірно шкода".

Водночас молодий коуч різко відповів на звинувачення в надмірно атакувальній манері гри. На питання, чому він не зіграв обережніше наприкінці матчу за рахунку 2:2, Нагельсманн відповів: "Тому що я просто хочу виграти, ці нічиї мене дратують. Я хочу вигравати кожну й**ану гру!"

Юліан Нагельсманн – оцінений у 400 млн євро тренер нової ери, який грав проти своїх підопічних і озброєний наукою