Хоффенхайм – Шахтар: вилучення і 4 голи у матчі Ліги чемпіонів

Хоффенхайм приймає Шахтар у 5-му турі ЛЧ 2018/19. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів 2018/19. Група F, 5-й тур

Хоффенхайм – Шахтар – 2:2 (йде 2-й тайм)

Голи: Крамаріч, 17, Цубер, 40 – Ісмаїлі, 14, Тайсон, 15

Вилучення: Шалай, 60 (Х)

Матч, як і онлайн-трансляція Хоффенхайм – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 22:00 за київським часом. Чемпіони України повинні лише перемагати, якщо бажають зберегти реальні шанси на плей-офф Ліги чемпіонів або Європи. До звітної гри донеччани набрали 2 очки і посідають останнє місце, зігравши внічию 2:2 з Хоффенхаймом удома та Ліоном на виїзді. У команди Нагельсманна 3 пункти. Ліон йде на 2-й сходинці (6 очок), Манчестер Сіті набрав 9.

Хоффенхайм – Шахтар – відео голів і огляд матчу

Фонсека і Нагельсманн здивували своїми тактичними схемами, ніби помінявшись місцями. Наставник Шахтаря за відсутності Ракицького несподівано вийшов з 3-ма центральними захисниками (Матвієнко, Хочолава, Кривцов) і двома латералями по всьому флангу (Данченко та Ісмаїлі). Натомість Хоффенхайм передумав грати зі звичним тріо центрбеків і випустив 4-х гравців в оборону.

Хоффенхайм – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Перший удар у площину воріт прийшов від Ісмаїлі. Бразильський захисник розім'яв Баумана. А згодом Тайсон удвох зі своїм земляком розібрались зі всіма лінями Хоффе. Атаку почав капітан "гірників", а потім з допомогою кількох простих, але вишуканих, дій Ісмаїлі продерся у штрафний і прошив голкіпера. Бразильський холодний душ продовжився класним пасом Мораєса на Тайсона, який вийшов віч-на-віч. Радість Шахтаря тривала недовго. Крамаріч також використав вихід сам на сам з воротарем, красиво перекинувши Пятова.

Кривцов після ідеальної подачі з флангу замикав дальню стійку – дивом не влучив Сергій. Господарі фактично нічого не створювали, але забили з другого ж свого влучного удару. Пройшли правим флангом, Пятов не впевнено зіграв на виході, а Цубер головою відправив парашут у сітку. Повторюється жахливий сценарій Ліона, де Шахтар також вигравав з рахунком 2:0 в ході зустрічі.

Дивовижна реалізація команд у перші 45 хвилин. Хоффенхайм забив 2 голи з двох ударів у площину воріт Пятова, Шахтар відзначився двічі – з 3-х. Не менше дивує статистика контролю м'яча. Відсоток володіння німців – 64 проти жалюгідних як для донеччан 36. Схема з трьома оборонцями не спрацьовує? Принаймні і перший гол пропустили через те, що центр захисту Шахтаря проґавив закидання за спини.

По перерві Шахтар лише на 56-й хвилині вперше виліз вбік воріт господарів. Гра продовжувалась в тому ж русі, що й після першого пропущеного "гірниками" гола. Форвард Хоффенхайма Адам Шалай підставив команду двома жовтими картками за ДВІ хвилини! Шахтар з 60-ї хвилини почав грати в більшості.