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Шахтар – Ліон: президент французького клубу Ола не впевнений, що команда прилетить у Харків через воєнний стан

10:44 771 Читать на русском
Шахтар – Ліон: президент французького клубу Ола не впевнений, що команда прилетить у Харків через воєнний стан
Жан-Мішель Ола / Reuters

Президент Ліона Жан-Мішель Ола прокоментував факт переносу матчу Ліги Європи між Ворсклою і Арсеналом з Полтави у Київ.

"Матч Арсенала у Лізі Європи перенесли. Ми не знаємо, чи поїдемо в Україну, враховуючи складну ситуацію у країні. Складно буде знайти літак. Гадаю, УЄФА незабаром остаточно вирішить щодо нашого матчу проти Шахтаря", – передає слова Ола ActuFoot.

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Матч 6-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон повинен відбутись у Харкові на стадіоні ОСК Металіст. Зустріч запланована на 12 грудня. Зазначимо, вчора УЄФА офіційно переніс матч між Ворсклою і Арсеналом з Полтави у Київ через впровадження воєнного стану в Україні.

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Ліга чемпіонів6 турМеталіст (Харків)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
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Ліон
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Теги
Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Шахтар - Ліон Ліон Ліон Жан-Мішель Ола
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