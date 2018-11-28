Шахтар – Ліон: президент французького клубу Ола не впевнений, що команда прилетить у Харків через воєнний стан

Президент Ліона Жан-Мішель Ола прокоментував факт переносу матчу Ліги Європи між Ворсклою і Арсеналом з Полтави у Київ.

"Матч Арсенала у Лізі Європи перенесли. Ми не знаємо, чи поїдемо в Україну, враховуючи складну ситуацію у країні. Складно буде знайти літак. Гадаю, УЄФА незабаром остаточно вирішить щодо нашого матчу проти Шахтаря", – передає слова Ола ActuFoot.

Ліон і Манчестер Сіті розписали нічию – Зінченко допоміг "містянам" вийти у плей-офф Ліги чемпіонів з групи Шахтаря

Матч 6-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон повинен відбутись у Харкові на стадіоні ОСК Металіст. Зустріч запланована на 12 грудня. Зазначимо, вчора УЄФА офіційно переніс матч між Ворсклою і Арсеналом з Полтави у Київ через впровадження воєнного стану в Україні.

В Україні ввели воєнний стан: як це може вплинути на футбол