Шахтар – Олімпік: анонс матчу УПЛ

Шахтар в рамках 17-го туру УПЛ приймає Олімпік. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар у минулому турі зазнав несподіваної невдачі, поділивши очки Маріуполем. Це була четверта за 49 очних зустрічей команд нічия – остання була зафіксована шість років тому, а у поточному чемпіонаті ця осічка донеччан стала лише другою (при відсутності поразок). Існує підозра, що наступний атракціон небаченої щедрості "гірники" влаштують нескоро, хоча турнірне становище залишає широкий простір для експериментів.

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"Помаранчево-чорні" продовжують лідирувати у таблиці УПЛ з відривом від Динамо у 11 залікових балів, маючи найкращу атаку (45 голів) та оборону (8 пропущених). Втім, попереду в Шахтаря матч року проти Аталанти, тому сильно розхолоджувати основу Луїш Каштру не стане – сьогодні вийдуть найсильніші. Тим паче, що Олімпік – не той колектив, який можна переграти із заплющеними очима резервним складом.

Статистика протистояння Шахтаря з Олімпіком

Всього: 14 матчів, 10 перемог Шахтаря, 4 нічиї, 0 перемог Олімпіка, різниця м’ячів 44-13.

У Прем’єр-лізі: 13 матчів (+9, =4, -0, 41-11)

Підопічні Вісенте Гомеса до минулого тижня набрали дуже серйозну форму, здобувши чотири перемоги та нічию в останніх п'яти турах – а потім програли Динамо у дуже гідному поєдинку. Кияни банально дотиснули суперника на класі, хоча "олімпійці" й самі приклали руку до власної поразки, в черговий раз залишившись у меншості в середині другого тайму. Дисципліна та брак впевненості у матчах з лідерами УПЛ є головною проблемою донеччан, але попити крові у топів їм цілком до снаги. Олімпік завжди намагався дати бій "гірникам", тож чемпіону сьогодні буде нелегко.

Якщо обіграємо Шахтар, куплю кожному їхньому гравцю піцу, – форвард Олімпіка Шахаб

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Кравчук (Олімпік)

Травмовані: Халімі, Снурніцин, Вантух, Матар (Олімпік)

Найкращі бомбардири протистояння



Шахтар: Жуніор Мораес – 8, Марлос – 5, Факундо Феррейра – 4, Алекс Тейшейра – 3, Тайсон – 3, Олександр Гладкий, Даріо Срна, Бернард, Марлос, Тарас Степаненко – по два.



Олімпік: Володимир Прийомов – 2, Гегам Кадимян, Володимир Лисенко, Іван Матяж, Антон Поступаленко, Михайло Сергійчук, Геннадій Пасіч, Дмитро Білоног, Олексій Гай, Віталій Балашов, Євгеній Пасіч – по одному.

Найбільша перемога Шахтаря

15.03.2015. 17-й тур чемпіонату України-2014/2015

Шахтар – Олімпік – 6:0



Найрезультативніший матч – 7 голів

24.08.2018. 6-й тур чемпіонату України-2018/2019

Олімпік – Шахтар – 2:5

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Олімпік

Шахтар: Пятов – Додо, Матвієнко, Кривцов, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Тете, Тайсон, Коноплянка – Мораєс

Олімпік: Кринський – Ксьонз, Лук'янчук, Гришко, Трубочкін – Цимбалюк – Тейшейра, Фабінью, Політило, Балашов – Шахаб

"Родзинки" матчу:

– Шахтар може забити 1800-й гол в Чемпіонатах (ще 1 м’яч).

– Шахтар не знає поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року вже 45 матчів поспіль (38 перемог, 7 нічиїх), а на своєму полі – 27 матчів: (22 перемоги, 5 нічиїх).

– Тайсон може забити 50-й гол у складі Шахтаря у всіх турнірах.

– Олімпік найбільшої поразки в Чемпіонатах зазнав саме від Шахтаря – 0:6 (15.03.2015 р.).

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Оборона "гірників" у кожному матчі надає супернику достатньо шансів для того, аби той забив бодай один гол. Втім, атака Шахтаря занадто потужна для команд рівня Олімпіка – якщо донеччани не впоралися з Динамо, то з чемпіоном країни на ОСК Металіст їм буде ще складніше. Саме тому "помаранчево-чорні" повинні святкувати впевнену перемогу.

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