Кіт намагався "зірвати" тренування Шахтаря – Срна виніс розбишаку з поля

Шахтар готувався до матчу 17-го туру УПЛ проти Олімпіка, але щось пішло не так.

3 грудня "гірники" провели тренування в рамках підготовки до поєдинку проти Олімпіка. Під час заняття донецького клубу трапився курйозний епізод.

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На поле вибіг кіт, який одразу опинився в центрі уваги команди. Тренер Шахтаря Даріо Срна забрав 4-лапого з поля, пожартувавши, що у нього травма.

Нагадаємо, в поточному році у Шахтаря заплановані ще три поєдинки – проти Олімпіка, Аталанти (в рамках Ліги чемпіонів) та Зорі.

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