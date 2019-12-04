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Кіт намагався "зірвати" тренування Шахтаря – Срна виніс розбишаку з поля

11:20 737 Читать на русском
Кіт намагався "зірвати" тренування Шахтаря – Срна виніс розбишаку з поля
Шахтар на тренуванні / Фото ФК Шахтар

Шахтар готувався до матчу 17-го туру УПЛ проти Олімпіка, але щось пішло не так.

 

3 грудня "гірники" провели тренування в рамках підготовки до поєдинку проти Олімпіка. Під час заняття донецького клубу трапився курйозний епізод.

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На поле вибіг кіт, який одразу опинився в центрі уваги команди. Тренер Шахтаря Даріо Срна забрав 4-лапого з поля, пожартувавши, що у нього травма.

Нагадаємо, в поточному році у Шахтаря заплановані ще три поєдинки – проти Олімпіка, Аталанти (в рамках Ліги чемпіонів) та Зорі.

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футбольні курйози Відеоновини Даріо Срна Даріо Срна Шахтар Шахтар Шахтар - Олімпік
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