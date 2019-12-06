toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ АРСЕНАЛ - БРАЙТОН ШАХТАР - ОЛІМПІК

Якщо обіграємо Шахтар, куплю кожному їхньому гравцю піцу, – форвард Олімпіка Шахаб

06:00 264 Читать на русском
Якщо обіграємо Шахтар, куплю кожному їхньому гравцю піцу, – форвард Олімпіка Шахаб
Захеді Шахаб / фото з відкритих джерел

Нападник Олімпіка Захеді Шахаб поділився очікуваннями від матчу 17-го туру УПЛ проти Шахтаря.

 

"Шахтар – це команда топ-рівня, лідер чемпіонату. Однак нам не слід думати про суперника. Найголовніше – це наша гра. Ми – Олімпік, і їдемо до Харкова, щоб показати, наскільки ми сильні зараз. Постараємося видати найкращу нашу гру і набрати очки в непростому матчі.

"Якби залишився вдома, то мав би вже мільйон підписників в інстаграмі", – форвард Олімпіка похизувався популярністю

Кого з гравців Шахтаря найбільше остерігаюсь? Я не боюся нікого. Я хочу тільки насолоджуватися грою, перемагати і їсти піцу після гри. Якщо Шахтар програє, я куплю кожному їхньому гравцю піцу", – цитує іранського футболіста Footboom.

Нагадаємо, сьогоднішня зустріч Шахтаря та Олімпіка відбудеться у Харкові. Початок матчу – о 19:00.

"Динамо – це більше, ніж клуб": чому Карлос Де Пена – ідеальний легіонер для українського футболу

blog_ava
Ліверпуль розгромив Евертон у дербі: "червоні" забивають все, Мане – герой матчу, але дифірамби Енфілд співає іншому
5 грудня
6568
Теги
Шахтар Шахтар Олімпік Олімпік Шахтар - Олімпік Захедітабар Шахаб Захедітабар Шахаб
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
32
хв
Шахтар
19:00
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук