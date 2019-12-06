Якщо обіграємо Шахтар, куплю кожному їхньому гравцю піцу, – форвард Олімпіка Шахаб

Нападник Олімпіка Захеді Шахаб поділився очікуваннями від матчу 17-го туру УПЛ проти Шахтаря.

"Шахтар – це команда топ-рівня, лідер чемпіонату. Однак нам не слід думати про суперника. Найголовніше – це наша гра. Ми – Олімпік, і їдемо до Харкова, щоб показати, наскільки ми сильні зараз. Постараємося видати найкращу нашу гру і набрати очки в непростому матчі.

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Кого з гравців Шахтаря найбільше остерігаюсь? Я не боюся нікого. Я хочу тільки насолоджуватися грою, перемагати і їсти піцу після гри. Якщо Шахтар програє, я куплю кожному їхньому гравцю піцу", – цитує іранського футболіста Footboom.

Нагадаємо, сьогоднішня зустріч Шахтаря та Олімпіка відбудеться у Харкові. Початок матчу – о 19:00.

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