Наставник "гірників" Ігор Йовічевіч визначився з обоймою гравців, які зможуть допомогти команді у другому за силою єврокубку.

Шахтар на своєму офіційному сайті опублікував перелік футболістів, які зможуть зіграти у плей-офф Ліги Європи. Загалом, до заявки потрапило 28 футболістів.

Екс-голкіпер Шахтаря і Маріуполя живе у таборі для біженців – востаннє грав ще перед війною, але мріє знайти новий клуб

Список А виглядає наступним чином:

Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 30. Андрій Пятов.

Захисники: 5. Валерій Бондар, 15. Богдан Михайліченко, 22. Микола Матвієнко, 23. Лукас Тейлор, 26. Юхим Конопля, 44. Ярослав Ракицький.

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Тотовицький, 9. Мар'ян Швед, 11. Олександр Зубков, 16. Дмитро Криськів, 17. Невен Джурасек, 21. Артем Бондаренко, 29. Єгор Назарина, 34. Іван Петряк.

Нападники: 2. Лассіна Траоре, 18. Кевін Келсі, 19. Андрій Кулаков, 20. Дмитро Топалов.

Сформований список Б виглядає так:

Воротарі: 12. Тимур Пузанков, 81. Анатолій Трубін.

Захисники: 28. Мар’ян Фарина, 32. Едуард Козік.

Півзахисники: 8. Георгій Судаков, 27. Олег Очеретько.

Нападники: 14. Данило Сікан.

До слова, не знайшлось місця у заявці грузинському захиснику Георгію Гочолейшвілі.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги Європи на Шахтар чекає дуель з французьким Ренном. Перша зустріч відбудеться 16 лютого у Варшаві на Стадіоні Війська Польського. Матч-відповідь – за тиждень, 23 лютого.

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