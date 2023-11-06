"У матчі з Реалом Сосьєдад нам не вистачало багатьох речей, особливо інтенсивності. Нам потрібно більше контролювати гру, під цим я маю на увазі високий пресинг, більш агресивний – з більшою інтенсивністю і більшою впевненістю. Проте, ми скоротили розрив з Атлетіко і Реалом, що стало для нас поворотним моментом, особливо з точки зору інтенсивності. Критика буде завжди. Ми не грали добре в цій зустрічі, але взяли три очки.

Шахтар – Барселона: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Такі футболісти, як Педрі, Рафінья, Лєвандовскі, життєво важливі для команди. Ми провели дуже хороші ігри і без них. Тепер, коли вони повернулися, команда повинна це помітити.

Вихід до 1/8 фіналу ЛЧ? Ми виконали домашню роботу в цьому сезоні – набрали 9 очок із 9 можливих. Завтра ми маємо забезпечити собі вихід із групи. Вихід у плей-оф – перша мета, завтра у нас буде можливість реалізувати її, ми не можемо втратити цю можливість. Наша друга мета – посісти перше місце в групі.

За два роки під моїм керівництвом Барселона досягає цілей, які були поставлені. Ми врятували важкий минулий сезон. Ми маємо повернути перевагу в плані гри, і це те, чим ми займаємося. Ми виконали хорошу роботу. Ми на півдорозі до відновлення великої Барси, підсумки цих двох років позитивні. Ми на півдорозі до абсолютного успіху.

У нас був правильний менталітет з першого мого дня в клубі. Ми забиваємо найбільше за всіх на останніх хвилинах. Це означає, що ми хороші не тільки в плані фізики, а й у плані ментальності. У нас є менталітет переможця. Ми не ставимо перед собою мету перемагати за поганої гри, але іноді так трапляється. В останній грі ми заробили три очки, на які, можливо, не заслуговували. Але в Ель Класіко чи в інших матчах ми заслуговували на більше, але не отримали цього. Наша мета – грати добре і перемагати", – розповів Хаві на прес-конференції.

Матч Шахтар – Барселона відбудеться у вівторок, 7-го листопада. Початок зустрічі – о 19:45 за Києвом.

Барселона на останній хвилині вирвала перемогу над Сосьєдадом, але шокувала своєю грою перед матчем з Шахтарем у ЛЧ