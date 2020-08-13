Шахтер может уволит Конте – судьба тренера Интера решится после полуфинала Лиги Европы

Судьба главного тренера "нерадзурри" Антонио Конте во главе команды все еще остается под вопросом.

Антонио Конте имеет довольно напряженные отношения с боссом Интера, информирует La Gazzetta dello Sport. Президент "нерадзурри" прилетел в Германию, чтобы поговорить с главным тренером уже по завершению ЛЕ.

Конте сделал приятный подарок игрокам Интера перед полуфиналом Лиги Европы против Шахтера

По информации издания, судьба Антонио окончательно будет решена именно после выступлений в Лиге Европы. В частности, многое зависит от полуфинального поединка против Шахтера.

Напомним, Антонио Конте до последнего боролся за чемпионство в Серии А, закончив чемпионат на 2-м месте с отставанием всего в 1 пункт от Юве. На Интер также ждет полуфинальный поединок против "горняков". Матч Интер – Шахтер пройдет 17 августа в Дюссельдорфе. Начало – в 22:00 по Киеву.

Єврокубкові коронавірусні пригоди Шахтаря: день другий – хороші тести на COVID-19 і виконання завдання-мінімум з Базелем