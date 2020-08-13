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Шахтер может уволит Конте – судьба тренера Интера решится после полуфинала Лиги Европы

17:40 - Читати українською
Шахтер может уволит Конте – судьба тренера Интера решится после полуфинала Лиги Европы
Антонио Конте / SkySports

Судьба главного тренера "нерадзурри" Антонио Конте во главе команды все еще остается под вопросом.

 

Антонио Конте имеет довольно напряженные отношения с боссом Интера, информирует La Gazzetta dello Sport. Президент "нерадзурри" прилетел в Германию, чтобы поговорить с главным тренером уже по завершению ЛЕ.

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По информации издания, судьба Антонио окончательно будет решена именно после выступлений в Лиге Европы. В частности, многое зависит от полуфинального поединка против Шахтера.

Напомним, Антонио Конте до последнего боролся за чемпионство в Серии А, закончив чемпионат на 2-м месте с отставанием всего в 1 пункт от Юве. На Интер также ждет полуфинальный поединок против "горняков". Матч Интер – Шахтер пройдет 17 августа в Дюссельдорфе. Начало – в 22:00 по Киеву.

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Лига Европы Интер Интер Антонио Антонио Конте Интер - Шахтер
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