Шахтар вийшов на матч з Шерифом зі стартовим складом, середній вік якого становив 25,2 року. Стартовий склад Динамо на гру з Бенфікою був трішечки старшим – 25,6 року. Українські гранди потрапили в топ-5 наймолодших команд туру.

Донеччани посіли третє місце в списку, а кияни – п'яте. Очолив рейтинг австрійський Зальцбург, який вийшов на поєдинок проти Севільї з шокуючим середнім віком (22,6 року).

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Нагадаємо, що українські клуби невдало стартували в Лізі чемпіонів. Динамо вдома розписало нульову нічию з Бенфікою, а Шахтар програв Юрію Вернидубу в Молдові.

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