Динамо відкривало новий сезон Ліги чемпіонів стратегічно важливим поєдинком проти Бенфіки. У групі з Баварією та Барселоною сподіватись на друге місце важко, тож необхідно набирати якомога більше очок з лісабонцями. Зокрема, у рідних стінах кияни повинні були чіплятись за перемогу, адже на "Да Луш" буде надзвичайно важко.

Скасований гол Шапаренка у відеоогляді матчу Динамо – Бенфіка

Стартовий склад Мірчі Луческу вгадати було легко. Питання виникали тільки по готовності Буяльського та Бущана, які лише три дні тренувалися у загальній групі – у підсумку, Віталій вийшов в основі, а Георгія на воротах замінив Бойко. На вістрі атаки прогнозовано з'явився Шкурін. Бенфіка ж інтригувала Яремчуком – він оформив 2+2 у шести матчах за лісабонців, однак не всі ЗМІ та вболівальники очікували Рому в основі. Жорже Жезус, однак, довірився українцю, поставивши його в старт.

Перший тайм пройшов доволі сухо. Динамо прогнозовано сіло в оборону, віддавши ініціативу португальцям у надії спіймати суперника на контратаці. Щоправда, моментів майже не виникало – до перерви кияни могли забити тільки зі штрафного на 9-й хвилині. Шапаренко метрів з 22-х крутив у ліву дев'ятку, однак Влаходімос у карколомному стрибку врятував Бенфіку. Крім того, перед свистком на перерву Миколенко пробивав з лівого кута карного майданчика в руки голкіперу, замкнувши простріл від Кендзьори.

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Увесь інший час кияни впевнено сушили гру, зрідка вилітаючи у контрвипади без гострого завершення. До 26-ї хвилини в активі господарів було лише 36 передач проти 186 пасів у Бенфіки, однак жодного реального моменту біля воріт Бойка не виникло. До останньої третини першого тайму можна згадати тільки кілька закидань у штрафний, після яких починалася невеличка паніка, а єдину реальну нагоду забити змарнував Рафа Сілва – після навісу зі стандарту він отримав скидку під удар метрів з 19-ти. Миколенко заблокував його. Крім того, в одному з епізодів динамівці помилилися під пресингом у власному карному майданчику, але "біло-синім" вдалося відбитись.

Матч швидше йшов за планом Мірчі Луческу, ніж за задумом Жорже Жезуша, але перед перервою господарям довелося пережити два неприємних епізоди. На 40-й хвилині рахунок міг відкривати Рафа Сілва, який отримав проникну передачу від Жоау Маріу й з правого краю штрафного перекинув Бойко – м'яч пройшов над воротами! На 43-й же Яремчук відкрився на лінії півкола, прийняв пас і другим дотиком потужно вистрілив низом – Бойко парирував! Зрештою, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

На початку другого тайму Бенфіка підвищила інтенсивність пресингу й збільшила темп. Одразу пішли моменти: вже за хвилину після відновлення гри Евертон замкнув простріл на лівий кут воротарського м'яким ударом під поперечку (Бойко спіймав м'яч), на 52-й хвилині Сидорчук зупинив прорив Сілви фолом на жовту картку, а на 55-й Рафа виборов нічийний м'яч у штрафному, скинувши його Яремчуку – Роман потужно вистрілив з мінімальної дистанції, але Бойко парирував. Ще за хвилину Евертон хитнув захисника й пробив метрів з 22-х під ближню стійку. Бойко виручив і тут.

Жорже Жезус на 59-й хвилині вирішив освіжити гру, випустивши Нуньєса, Радоньїча й Лазаро замість Яремчука, Евертона та Жілберто. Здавалося, що зі свіжими силами Бенфіка ось-ось дотисне Динамо, але команда несподівано зупинилася – причому капітально. За 25 наступних хвилин "орли" збавили оберти, катаючи м'яч на третині поля киян без просування в карний майданчик. Лише одного разу трибуни НСК Олімпійський схопились за голову, побачивши обрізку перед штрафним "біло-синіх" та удар Рафи Сілви, однак його встиг накрити Забарний.

Динамо в середині другого тайму ще й атакувати почало. Більшість підходів до воріт були перспективними, але потривожити Влаходімоса не вдавалося. Реально підопічні Мірчі Луческу в цей період мали лише заблокований удар Де Пени з дистанції на 66-й хвилині та небезпечний простріл Караваєва на Вербіча – Беньямін міг замикати у ворота, однак невеличкий рикошет від Отаменді не дозволив цього зробити.

На 80-х хвилинах команди взяли паузу в активності, але у компенсований час Динамо несподівано притиснуло Бенфіку. На 90+1-й хвилині Шапаренко пробив у поперечку з-за меж штрафного, Влаходімос парирував добивання Буяльського, а Отаменді при виносі зрізав м'яч у стійку власних воріт!

На 90+3-й же кияни заробили кутовий, після розіграшу якого пішла подача з лівого флангу на дальню штангу. Шапаренко прилетів на замикання, пробивши у сітку! Гол! Втім, після шаленого святкування VAR скасував взяття воріт, знайшовши офсайд на початку атаки.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

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