Шахтер вышел на матч с Шерифом со стартовым составом, средний возраст которого составлял 25,2 года. Стартовый состав Динамо на игру с Бенфикой был немного старше – 25,6 года. Украинские гранды попали в топ-5 самых молодых команд тура.

Дончане заняли третье место в списке, а киевляне – пятое. Возглавил рейтинг австрийский Зальцбург, который вышел на поединок против Севильи с шокирующим средним возрастом (22,6 года).

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Напомним, что украинские клубы неудачно стартовали в Лиге чемпионов. Динамо дома расписало нулевую ничью с Бенфикой, а Шахтер проиграл Юрию Вернидубу в Молдове.

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