Шахтар – Динамо: де дивитися матч за Суперкубок України-2018

Шахтар – Динамо: де дивитися онлайн та по телебаченню матч за Суперкубок України-2018

Шахтар і Динамо відкриють новий сезон матчем за Суперкубок України-2018. Де дивитись гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Динамо відбудеться 21 липня в Одесі на стадіоні Чорноморець. Початок гри – о 21:00.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч за Суперкубок України-2018

Пряму трансляцію матчу Шахтар – Динамо дивіться на каналі "Футбол 1", починаючи з 20:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Шахтар виграв чемпіонат України та національний кубок. Тому в матчі за Суперкубок "гірникам" протистоятиме срібний призер УПЛ – Динамо.

Суперкубок України-2018: репер Сєрьога виступить перед матчем в Одесі

За весь час цей трофей здобували лише 2 команди: Шахтар – 8 разів, Динамо – 6 разів. Минулого року донеччани в Суперкубку обіграли "біло-синіх" з рахунком 2:0.