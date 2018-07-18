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Шахтар – Динамо: де дивитися матч за Суперкубок України-2018

15:22 312 Читать на русском
Шахтар – Динамо: де дивитися матч за Суперкубок України-2018
Шахтар – Динамо: де дивитися онлайн та по телебаченню матч за Суперкубок України-2018

Шахтар і Динамо відкриють новий сезон матчем за Суперкубок України-2018. Де дивитись гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Динамо відбудеться 21 липня в Одесі на стадіоні Чорноморець. Початок гри – о 21:00.

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Пряму трансляцію матчу Шахтар – Динамо дивіться на каналі "Футбол 1", починаючи з 20:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Шахтар виграв чемпіонат України та національний кубок. Тому в матчі за Суперкубок "гірникам" протистоятиме срібний призер УПЛ – Динамо.

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За весь час цей трофей здобували лише 2 команди: Шахтар – 8 разів, Динамо – 6 разів. Минулого року донеччани в Суперкубку обіграли "біло-синіх" з рахунком 2:0.

Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
до матчу
3
дн
:
4
год
:
52
хв
Динамо
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Динамо Динамо Шахтар Шахтар Суперкубок України Шахтар - Динамо
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