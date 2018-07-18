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Шахтер – Динамо: где смотреть матч за Суперкубок Украины-2018

15:22 66 Читати українською
Шахтер – Динамо: где смотреть матч за Суперкубок Украины-2018
Шахтер – Динамо: где смотреть онлайн и по телевидению матч за Суперкубок Украины-2018

Шахтер и Динамо откроют новый сезон матчем за Суперкубок Украины-2018. Где смотреть игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Шахтер – Динамо состоится 21 июля в Одессе на стадионе Черноморец. Начало игры – в 21:00.

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Прямую трансляцию матча Шахтер – Динамо смотрите на канале "Футбол 1", начиная с 20:50. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, что в прошлом сезоне Шахтер выиграл чемпионат Украины и национальный кубок. Поэтому в матче за Суперкубок "горнякам" будет противостоять серебряный призер УПЛ – Динамо.

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За все время этот трофей завоевывали только 2 команды: Шахтер – 8 раз, Динамо – 6 раз. В прошлом году дончане в Суперкубке обыграли "бело-синих" со счетом 2:0.

Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
до матча
3
дн
:
5
час
:
14
мин
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев
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