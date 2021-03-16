"У грі Шахтаря з'явилась позитивна динаміка, тому що у перших турах "гірники" забивали лише один раз – Олімпіку. Ми говорили, що команда перестала діяти різноманітно. А в матчі з Десною підопічні Каштру діяли дуже яскраво. Швидше за все, це через те, що Шахтар першим забив і змусив суперника розкриватися.

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Але в матчі з Ромою, навіть якщо Шахтар заб'є першим – Ромі не потрібно бігти відіграватися. Тому буде набагато важче. Сподіваюся, що Шахтар впорається, але сказати, що у нас багато шансів – не можу. Напевно, їх практично немає. Але між "практично немає" і "взагалі немає" все-таки є різниця.

Потрібно забивати швидкий гол і показати, що Шахтар налаштований агресивно. Навряд чи така досвідчена команда, як Рома, буде сильно нервувати і переживати. Але тут буде великий психологічний момент – якщо Шахтар заб'є першим, то він може зловити впевненість. Для того, щоб суперкамбек стався, однозначно потрібно забивати першими і забивати швидко. І, звичайно, залишати свої ворота на замку.

Хотілося б також, щоб був повний стадіон. Це був би плюсик для Шахтаря. Ясно, що стадіон не заповниться на 100%. Коли довго граєш при порожніх трибунах – це позначається на мотивації футболістів. Тоді виникає питання – а для чого все це? Тому сподіваюся, що ті вболівальники, які прийдуть, підтримають Шахтар і будуть вірити в нього. Хоч результат першого матчу і не вселяє великої надії", – сказав Бєлік у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, матч-відповідь між українською та італійською командами відбудеться у четвер, 18 березня. Початок зустрічі о 19:55.

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