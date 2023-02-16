"Ми побачили, що Шахтар в хорошій формі. Навіть, якщо в команді багато молодих гравців. Це клуб, який має великий досвід єврокубків, це дуже небезпечна команда для нас.

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Щоб виграти матч високого рівня, є основні принципи, а саме відданість, інтенсивність, яку ми вкладаємо в матчі, і яку ми трохи втратили останнім часом. І тому ми показали багато недоліків, які були у нас у Тулузі. Ми багато обговорювали з гравцями. Мені пощастило мати таких футболістів. Ми маємо відновити наші якості.

Я попросив Амарі Траоре, нашого капітана, бути з нами. Він один з найдосвідченіших гравців у цій команді. Він приносить багато позитиву. Молоде покоління дуже уважно слухає його. Тому в цей складний момент мені здавалося важливим, щоб він був з нами", – цитує Женезіо L'Équipe

Нагадаємо, що гра Шахтар – Ренн відбудеться 16 лютого. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

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