Чемпіонат Франції, 23 тур

Тулуза – Ренн – 3:1

Голи: Ратау, 26, Абухлаль, 27, Даллінга, 37 – Руаль, 55 (авт)

Поєдинок проти середняка Ліги 1 став для Ренна генеральною репетицією перед плей-офф Ліги Європи. У четвер, 16 лютого, команда Бруно Женезіо протистоятиме Шахтарю у Варшаві, і приїде туди не в найкращому настрої.

Шахтар – Ренн: Йовічевіч назвав гравця, який пропустить матч ЛЄ

Ще до перерви Стів Манданда тричі витягував м'яч із сітки власних воріт, а ще один гол Тулузи скасували через офсайд. В середині тайму Ратау та Абухлаль впродовж двох хвилин вразили ворота Ренна. Зробили це у схожому стилі, вдало зігравши на добиванні після провалів захисту та сейвів Манданда. До перерви рахунок став розгромним – повний провал Ренна у першій половині.

У другому таймі Руаль зрізав м'яч у власні ворота, намагаючись перервати простріл Доку. Лише після цього Ренн трохи оговтався і пішов вперед, але бодай скоротити відставання до мінімум так і не зумів.

3:1 – Ренн зазнав четвертої поразки у останніх шести турах. У підопічних Женезіо 40 очок і 5 місце. Тулуза піднялася на 10 позицію, маючи 32 бали.

Маліновський заробив переможний пенальті і ледь не забив з центру поля – фанати зірвали початок матчу