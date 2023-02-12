Шахтар отримав яскравий урок – Ренн перед ЛЄ зганьбився у чемпіонаті, пропустивши три голи за тайм
Тулуза перемогла Ренн у 23-му турі Ліги 1. Рахунок і огляд матчу чемпіонату Франції чиатйте на "Футбол 24".
Чемпіонат Франції, 23 тур
Тулуза – Ренн – 3:1
Голи: Ратау, 26, Абухлаль, 27, Даллінга, 37 – Руаль, 55 (авт)
Поєдинок проти середняка Ліги 1 став для Ренна генеральною репетицією перед плей-офф Ліги Європи. У четвер, 16 лютого, команда Бруно Женезіо протистоятиме Шахтарю у Варшаві, і приїде туди не в найкращому настрої.
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Ще до перерви Стів Манданда тричі витягував м'яч із сітки власних воріт, а ще один гол Тулузи скасували через офсайд. В середині тайму Ратау та Абухлаль впродовж двох хвилин вразили ворота Ренна. Зробили це у схожому стилі, вдало зігравши на добиванні після провалів захисту та сейвів Манданда. До перерви рахунок став розгромним – повний провал Ренна у першій половині.
У другому таймі Руаль зрізав м'яч у власні ворота, намагаючись перервати простріл Доку. Лише після цього Ренн трохи оговтався і пішов вперед, але бодай скоротити відставання до мінімум так і не зумів.
3:1 – Ренн зазнав четвертої поразки у останніх шести турах. У підопічних Женезіо 40 очок і 5 місце. Тулуза піднялася на 10 позицію, маючи 32 бали.
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