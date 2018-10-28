Шахтар – Манчестер Сіті: післяматчева прес-конференція Хосепа Гвардіоли

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу над Шахтарем в 3 турі групового раунду Ліги чемпіонів.

"Перший тайм? Це була найкраща 45-хвилинка Манчестер Сіті за останні півроку. Ми мали важкий матч з Ліоном, де поступилися, і складну гру з Хоффенхаймом, де вирвали перемогу. Сьогодні, враховуючи результат паралельного матчу, все в наших руках. Результат хороший, грою я задоволений.

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Кевін де Брюйне зіграв добре, особливо в першій половині гри. Потім він стомився, але складно було всій команді, а не лише йому. Шахтар після перерви додав, Ракицький добре змінював вектор атак, суперник діяв краще. Де Брюйне ще набере форму і виглядатиме краще.

Давід Сілва також виступив чудово. Він був одним з найкращих на полі, забив гол. Цю гру він може занести собі в актив.

Чому не включив у заявку Зінченка? Це було важким рішенням для мене. Однак є інші гравці, які повинні були зіграти. Олександр був готовий, ми з ним говорили. Він молодий, ще матиме шанси себе проявити.

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Зінченко не потрапив у заявку з тактичних міркувань. Якби хтось з футболістів отримав травму, мені було б легше перелаштувати команду тими виконавцями, яких я обрав. Нам потрібен був центральний півзахисник, тому я включив Фодена.

Ліга чемпіонів – це не про те, добре ти граєш, чи погано. Це просто шлях, який ти повинен пройти крок за кроком. Для перемоги в турнірі має співпасти ціла низка факторів.

Ми забили багато і сьогодні, і з Бернлі. Але все одно потрібно покращувати реалізацію. Порахуйте, скільки ми не забили. Проти хороших команд стільки шансів не виникатиме. Був важкий виїзд, і я щасливий, що ми добре його пережили.

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Якщо ми виграємо наступну гру у Шахтаря, вони не зможуть фінішувати першими в групі. Ми хочемо виграти групу. Після поразки Ліону команда опинилася під тиском, але сьогодні ми добре зіграли.

Прогрес Шахтаря за останні 10 років? Завжди важко було грати проти Луческу. У Шахтаря дуже добра трансферна політика: Мхітарян, Чигринський, Фернандінью, Фред. Також згадаю Ракицького та Пятова. У Фонсеки можу відзначити якісний командний футбол. Шахтар прогресує. Бажаю їм повернутися на свою арену та зіграти там", – сказав Гвардіола.