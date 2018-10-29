Шахтер – Манчестер Сити: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека пообщался с журналистами после поражения от Манчестер Сити в 3 туре группового раунда Лиги чемпионов.

"Главное, что мне не понравилось, – 3 пропущенных гола. Мы пытались хорошо играть, особенно во втором тайме. Впрочем, нужно понимать, что против Манчестер Сити продемонстрировать хороший футбол трудно. Учитывая их командные действия и индивидуальный уровень игроков, мы не могли показать свою игру.

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Сегодня было невероятно сложно. Даже если были бы Марлос и Тайсон – против Манчестер Сити все равно было бы очень тяжело играть. Не могу сказать, что с ними результат был бы лучшим. Те футболисты, которые вышли на поле, старались, полностью выкладывались в игре. Некоторым из них банально не хватает опыта, им еще нужно совершенствоваться.

Переход на игру с 5 защитниками? Тактическую схему я точно не буду менять. Нужно делать выводы не по одному матчу. Идея сыграть с 5 защитниками – интересная, но я даже не задумывался, чтобы использовать ее на постоянной основе.

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Шансы на выход дальше? Наша цель – выигрывать в следующих матчах. Мы должны жить постепенно, идти шаг за шагом, просто пытаться выиграть каждую следующую игру. Считать шансы – это слишком сложно и не нужно.

Исмаили? Медицинская служба сумела поставить его на ноги. Ему стало лучше, поэтому сегодня он вышел на поле.

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Спасибо болельщикам, которые сегодня фантастически поддерживали наших футболистов. Это было невероятно. Передаю благодарность от всей команды", – сказал Фонсека.