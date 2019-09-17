Шахтар – Манчестер Сіті: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився очікуваннями від поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"На жаль, через проблеми зі здоров'ям не міг бути присутнім на тренуваннях і на лаві для запасних в матчі проти Зорі. Однак зараз ця проблема вирішена. Ми не будемо аналізувати завтаршній матч з огляду на те, чого ми досягли в чемпіонаті України. Поєдинок проти Манчестер Сіті буде набагато важчим, тому нам потрібно налаштуватися найкращим чином.

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Звісно, якщо подивитися на статистику Шахтаря на Донбас Арені, то там регулярно приходили на стадіон більше 35 тисяч уболівальників. У нас в Донецьку чудовий стадіон, де панувала неймовірна атмосфера. У Харкові стадіон так не заповнюється, але ми знаємо, що люди підтримують нас навіть на відстані.

Про Гвардіолу я знаю те, що знає абсолютно увесь світ – він один з найкращих тренерів світу. Він працює з одним із найкращих клубів, який виступає у найкращому чемпіонаті у світі. Рівень, на якому перебуває Пеп не може бути секретом ні для кого. Він один із найтоповіших наставників.

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Зінченко дуже важливий гравець для Манчестер Сіті. Він фланговий захисник, але виконує дуже специфічні функції. Він не так часто грає безпосередньо на фланзі, а більше зміщується в середину. Дуже якісний виконавець, один з найкращих у світі на своїй позиції.

Гвардіола проведе 12-й матч проти Шахтаря? Пізнавати команду і гравців – це тренувати їх кожного дня, а не просто грати проти них кілька разів, повірте мені. Дехто думає, що все можна дізнатися, просто подивившись гру. Насправді у тренувальному процесі гравці розкриваються зовсім інакше.

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Щодо складу на завтрашній матч, то рішення вже прийняте. Все абсолютно вирішене. Насправді склад не народжується одного дня. Кожен тренер протягом певного часу у себе в голові уявляє, якою буде його ідеальна формація", – сказав Каштру.