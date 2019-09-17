Шахтар – Манчестер Сіті: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар зустрічається з Манчестер Сіті в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів 2019/20. Який прогноз на гру Шахтар – Манчестер Сіті, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Манчестер Сіті відбудеться 18 вересня в Харкові на ОСК Металіст. Початок гри о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Шахтар – Манчестер Сіті, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Шахтар підходить до гри явним аутсайдером. Фахівці William Hill перемогу чемпіона України оцінюють грандіозним коефіцієнтом 10. На думку букмекерів, Манчестер Сіті не завадить виїзний статус поєдинку – на виграш найкращої команди Англії можна поставити за 1.28.

Авторитетна контора Bwin солідарна з колегами: мізерні шанси "гірників" на домашній успіх презентовані коефіцієнтом 10, а ймовірна перемога фаворита турніру в Харкові котується 1.3. Нічия – 5.5.

Шахтар зустрінеться з Манчестер Сіті в третій Лізі чемпіонів поспіль. З попередніх очних матчів можна виділити певні закономірності.

– "Містяни" виграли 3 матчі з чотирьох, не пропустивши в них жодного гола. На "суху" перемогу Сіті у наступному поєдинку Bwin пропонує поставити за 2.15.

– У 75% чемпіони Англії та України в очній зустрічі пробивали стандартний тотал 2,5. Звітна гра також очікується результативною – на 3+ голи дають коефіцієнт 1.53.

– Минулого сезону в обох матчах Шахтарю забивав Давід Сілва. На третій поспіль гол капітана Сіті у ворота Шахтаря виставили пристойні цифри – 3.5. Фаворитами на забиті Шахтарю м'ячі виступають Серхіо Агуеро (1.8) та Рахім Стерлінг (1.85).

У складі "гірників" голи найбільше прогнозують Жуніору Мораєсу – 3.3. Цілком можна розглянути варіант з голом Євгена Коноплянки за 5.8 – зірковий український збірник непогано дебютував за Шахтар.

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Нагадаємо, що Шахтар виграв всі 7 стартових матчів чемпіонату України та відірвався від конкурентів у турнірній таблиці на 7 очок. Манчестер Сіті за 5 турів АПЛ вже втратив 5 пунктів – у суботу команда Пепа Гвардіоли заслужено програла Норвічу. На внутрішній арені Сіті відпустив Ліверпуль, але все одно вважається головним претендентом на виграш Ліги чемпіонів.