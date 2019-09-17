Зінченко: Гравці Манчестер Сіті вже придивляються до квартир у Харкові

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко на передматчевій прес-конференції поділився очікуваннями від поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з донецьким Шахтарем.

"Гравцям Манчестер Сіті вже не потрібні екскурсії Харковом. Вони вже самі можуть тут їх проводити, вони не новачки. Дехто вже придивляється тут до квартир (сміється. – примітка).

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Ми не дивимося на прогнози букмекерів і на те, що говорять інші. Ми сфокусовані на своїй грі і будемо показувати максимальний результат. Ми націлені на боротьбу за всі титули, Ліга чемпіонів – особливий турнір для нас.

Мої одноклубники після поразки від Норвіча готові знищити Шахтар? Я читав пресу і розмовляв з гравцями. Багато сайтів наводять слова неправильно. Це може здатися занадто грубим. Ми поважаємо донецький Шахтар і знаємо, що це хороша команда. Будемо намагатися показати свою гру і досягти позитивного результату.

Правий фланг Шахтаря? Можу назвати футболістів, які будуть там грати. Це кваліфіковані гравці. Можу виділити Марлоса, я його добре знаю не тільки по іграх за збірну. Буде цікаво їм протистояти", – цитує Зінченка Sport.ua.

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