Шахтар – Манчестер Сіті: передматчева прес-конференція Хосепа Гвардіоли

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з донецьким Шахтарем.

"Насправді нічого особливого після поразки від Норвіча не робили. Настрій у всіх гарний. Мені дуже подобається в Харкові. Я звик сюди постійно приїжджати.

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Випав Джон Стоунз. Це проблема, і це виклик для нас. Є Фернандінью, я на нього розраховую. Він не так багато грав в цьому сезоні, але я зможу використовувати його в захисті, якщо буде потрібно. Скаржитися я точно не буду. Це хороша можливість випробувати себе, відчути команду, зібратися. Стоунз і Емерік Ляпорт вилетіли. Це буває, без цього ніяк.

Кожного разу з Шахтарем грати цікаво. Всі ігри проти "гірників" схожі. Важко було грати проти Луческу. Пам'ятаю, як ми виграли на останній хвилині. Срна, Вілліан були просто супер. Коли прийшов Фонсека, команда теж була чудово організована, не було розривів між лініями, хоча ми і легко виграли в минулому році.

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Тайсон, Марлос і Степаненко – хороші гравці. Знаю, що в команді більше немає Ракицького. Стиль гри Шахтаря – швидкий пас і контратаки. Для нас важливо підтримувати ритм гри. Нам важливо виграти першу гру на виїзді. Складність Ліги чемпіонів в тому, що в групі дистанція дуже коротка, всього шість матчів. З Шахтарем буде складно і цікаво. Я дуже поважаю цю команду.

Луїш Каштру? Особисто з ним не знайомий, але 2-3 гри Шахтаря під його керівництвом я подивився. Найкращий спосіб познайомитися з тренером – подивитися, як грає його команда. Звичайно, ми постараємося його обіграти. Я люблю складні ситуації. Чим складніше, тим цікавіше", – цитує Гвардіолу Sport.ua.

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