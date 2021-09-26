Головним арбітром поєдинку між Шахтарем та Інтером буде румун Іштван Ковач, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Шахтар – Інтер: прогноз на матч Ліги чемпіонів

На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Васіле Марінеску й Овідіу Артене. Четвертим рефері буде Андрей Ківулете, а за VAR відповідатиме Марко Фріц з Німеччини.

До слова, Ковач вже працював з українськими командами у поточному сезоні. 37-річний арбітр зафіксував домашню перемогу Шахтаря над Генком (2:1) у кваліфікації Ліги чемпіонів, а також судив поєдинок плей-офф між Зорею та Рапідом у Запоріжжі (2:3).

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Відомий Ковач і вболівальникам збірної України. У поєдинку "синьо-жовтих" проти Фінляндії він на 88-й хвилині показав червону картку Віталію Миколенкові і призначив пенальті у ворота Георгія Бущана. Як наслідок, збірна України втратила перемогу над фінами, розписавши нічию 1:1.

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем та Інтером відбудеться у вівторок, 28 вересня на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:45.

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