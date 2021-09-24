Шахтар прийме міланський Інтер в другому турі ЛЧ 2021/22 на НСК Олімпійський. Який прогноз на матч і кому віддають перевагу букмекери, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Інтер стартує 28 вересня о 19:45 на київському НСК Олімпійський. Обидві команди невдало стартували в ЛЧ – "гірники" на виїзді сенсаційно поступилися Шерифу (0:2), а міланці вдома програли Реалу (0:1). Відповідно, команди замикають турнірну таблицю групи D, а поразка в Києві значно ускладнить шанси на вихід у плей-офф. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку другого туру Ліги чемпіонів. Нас очікує дуель італійських тренерів – Роберто Де Дзербі та Сімоне Індзагі.

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Шахтар – Інтер: прогноз букмекерів на матч ЛЧ

Популярна контора William Hill явним фаворитом поєдинку вважає Інтер. На перемогу чемпіона Італії виставили коефіцієнт 1.57, а на звитягу Шахтаря дають аж 5.80. Нічия – 4.20. На те, що обидві команди заб'ють гол, приймають ставки з коефіцієнтом 1.70. На те, що відзначиться хтось один із суперників, пропонують поставити за 2.05. Стандартний тотал більше 2,5 оцінили в 1.67, а тотал менше 2,5 – в 2.10. Відповідно, букмекер очікує доволі результативного поєдинку на НСК Олімпійський.

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Фахівці Bwin оцінюють шанси опонентів приблизно так само, але трохи більше вірять в команду Роберто Де Дзербі. Успіх Інтера оцінений коефіцієнтом 1.60, а перемога Шахтаря – 5.00. Нічия – 4.00. На те, що першою заб'є команда Сімоне Індзагі, пропонують поставити за 1.48, а от у Шахтар вірять не дуже – лише 2.70. Коефіцієнт на нульову нічию – 9.75.

Зауважимо, Шахтар зустрічався з Інтером у груповому турнірі ЛЧ 2020/21. Обидва матчі завершилися з рахунком 0:0. А от півфінал Ліги Європи 2019/20 краще не згадувати – "нерадзуррі" розбили українську команду 5:0. Загалом команди зіграли між собою вже 5 матчів – 2 перемоги Інтера та 3 нічиї.

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