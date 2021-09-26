Главным арбитром поединка между Шахтером и Интером будет румын Иштван Ковач, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать соотечественники Василе Маринеску и Овидиу Артене. Четвертым рефери будет Андрей Кивулете, а за VAR будет отвечать Марко Фриц из Германии.

К слову, Ковач уже работал с украинскими командами в текущем сезоне. 37-летний арбитр зафиксировал домашнюю победу Шахтера над Генком (2:1) в квалификации Лиги чемпионов, а также судил поединок плей-офф между Зарей и Рапидом в Запорожье (2:3).

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Известен Ковач и болельщикам сборной Украины. В поединке "сине-желтых" против Финляндии он на 88-й минуте показал красную карточку Виталию Миколенко и назначил пенальти в ворота Георгия Бущана. Как следствие, сборная Украины упустила победу над финнами, расписав ничью 1:1.

Напомним, поединок между Шахтером и Интером состоится во вторник, 28 сентября на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:45.

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