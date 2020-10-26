"Проти Ворскли та проти Реала були різні матчі. У поєдинку УПЛ ми багато контролювали м’яч, часто били по воротах, домінували. З Реалом м’яч менше був у нас, ніж у суперника. Порівнювати два матчі протягом минулого тижня не можна, це абсолютно різний рівень. З Ворсклою ми не змогли реалізувати свої моменти, а проти Реала з реалізацією було краще.

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Втім, в обох матчах команда мала однакове бажання. Наші футболісти тримали в голові атаку, намагалися створювати тиск на чужі ворота. Ворскла закрилася в спробах обмежити Шахтарю вільний простір. А Реал розкривався, давав нам грати. В цьому вся різниця.

Попередній матч з Інтером довів те, що я й так знав – у футболі все непердбачуване. Я не можу сказати, що той матч був під контролем Шахтаря, але в перерві ми програвали мінімально. У першому таймі моменти були і в нас, і в Інтера. Вони свій реалізували, а ми – ні.

На старті другого тайму в нас був чудовий шанс забити. Забили б – не знати, як би пішла гра. А коли Інтер почав забивати, ми втратили контроль над ситуацією. Нашу єврокубкову кампанію завершив дуже сильний суперник, який нас багато чому навчив, мене, мій тренерський штаб. Щодня вчимося чомусь новому. Я зрозумів, що треба продовжувати свій шлях. Уявіть, перед тобою є гора, через яку треба пройти. Збоку, через тунель, взяти вершину – будь-як, але її потрібно залишити позаду.

Ми знайшли свій шлях. Шахтар у Лізі чемпіонів. Наша мета – стати чемпіонами, виграти кубок і гідно виступити в Європі. Треба вставати і йти вперед – тоді все й буде. У нас дуже молода команда. Проти Реала було лише 3 футболісти, старші ніж 23 роки. Але я не дивлюся на вік, я дивлюся на якості футболістів. На їхній стан, на їхню форму. Не вік відіграє першочергове значення.

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Шахтарю грати проти однієї з найкращих команд Італії. Всі хлопці будуть сконцентровані, всі готові битися. Дуже важливо, щоб в команді була правильна атмосфера, щоб всі гравці відчували, що команда може дати бій, що команда готова грати у свій футбол.

Має бути максимальне бажання, а ще ідеальна дисципліна та самовіддача. Не важливо – молодий ти чи дорослий. Ми сильні як одне ціле. Обличчя команди визначає не один футболіст, перемагають не окремі виконавці. Статус не має значення. Досвід не має значення. Якщо ти маєш якості та можеш допомогти команді – виходиш і граєш.

Матвієнко та Пятов заявлені на матч, з ними все в порядку. Ми постараємося обрати найоптимальніший склад на Інтер. Найскладніше після коронавірусу полягає в тому, що в команді є хлопці, які здорові, які постійно грають і накопичують втому. Інші – перехворіли, два тижні нічого не робили, мають неідеальну форму. Якщо людина здала негативний тест, це не означає, що вже все добре. Ви ж знаєте, як вірус може вплинути на організм.

В нас суперкомпетентна команда. Наш план на гру не залежить від того, хто виходить на поле. Конкретні футболісти не визначають нашу гру. Звичайно, ми найсильніші, коли всі здорові, деякі гравці дають більше класу. Але сила в єдності, сила в команді", – поділився Луїш Каштру.

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