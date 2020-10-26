Шахтар – Інтер: троє гравців донецького клубу пропустили тренування перед матчем Ліги чемпіонів
14:54 - Читать на русском
Шахтар продовжує підготовку до матчу 2-го туру Ліги чемпіонів проти Інтера.
На відкритому тренуванні перед матчем із Інтером були відсутні Фернандо, Сергій Кривцов та Жуніор Мораєс. Відзначимо, що останні двоє були серед тих гравців, у яких виявили коронавірус.
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Також, офіційний сайт Шахтаря повідомив про відсутність Ісмаїлі та Євгена Коноплянки, які через травми вибули на тривалий термін.
Нагадаємо, Шахтар зустрінеться з Інтером в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів вже завтра, початок гри о 19:55.
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