Донецький Шахтар зустрінеться з міланським Інтером у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Шахтар – Інтер відбудеться у вівторок в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів – 19:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Шахтар – Інтер: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Шахтар – Інтер: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Поєдинок Шахтар – Інтер у прямому ефірі можна дивитися на "Футбол 1", починаючи з 19:50. Перед грою на спеціалізованому каналі о 19:00 стартує студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка продовжить ефір о 21:50.

Онлайн матч Шахтар – Інтер можна дивитися на платформі oll.tv. Крім цього, нещодавно з'явилася можливість перегляду Ліги чемпіонів через сервіс MEGOGO. Трансляція відбуватиметься на одному з 12 поп-ап каналів "Volia Football+".

Зовсім недавно команди зустрічались на стадії півфіналу Ліги Європи і "гірники" зазнали нищівної поразки з рахунком 0:5. Однак, Шахтар чудово розпочав поточну єврокубкову кампанію, здолавши в гостях мадридський Реал (3:2), а ось Інтер не впорався з Борсією М (2:2).

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