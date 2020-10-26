"Против Ворсклы и против Реала были разные матчи. В поединке УПЛ мы много контролировали мяч, часто били по воротам, доминировали. С Реалом мяч меньше был у нас, чем у соперника. Сравнивать два матча на прошлой неделе нельзя, это совершенно разный уровень. С Ворсклой мы не смогли реализовать свои моменты, а против Реала с реализацией было лучше.

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Впрочем, в обоих матчах команда имела одинаковое желание. Наши футболисты держали в голове атаку, пытались создавать давление на чужие ворота. Ворскла закрылась в попытках ограничить Шахтеру свободное пространство. А Реал раскрывался, давал нам играть. В этом разница.

Предыдущий матч с Интером доказал то, что я и так знал – в футболе все непредсказуемое. Я не могу сказать, что тот матч был под контролем Шахтера, но в перерыве мы проигрывали минимально. В первом тайме моменты были и у нас, и у Интера. Они свой реализовали, а мы – нет.

На старте второго тайма у нас был отличный шанс забить. Забили бы – не знать, как бы пошла игра. А когда Интер начал забивать, мы потеряли контроль над ситуацией. Нашу еврокубковую кампанию завершил очень сильный соперник, который нас многому научил, меня, мой тренерский штаб. Ежедневно учимся чему-то новому. Я понял, что надо продолжать свой путь. Представьте, перед тобой гора, через которую надо пройти. Сбоку, через туннель, взять вершину – как угодно, но ее нужно оставить позади.

Мы нашли свой путь. Шахтер в Лиге чемпионов. Наша цель – стать чемпионами, выиграть кубок и достойно выступить в Европе. Надо вставать и идти вперед – тогда все и будет. У нас очень молодая команда. Против Реала было только 3 футболиста старше 23 лет. Но я не смотрю на возраст, я смотрю на качестве футболистов. На их состояние, на их форму. Не возраст играет первостепенное значение.

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Шахтеру играть против одной из лучших команд Италии. Все ребята будут сконцентрированы, все готовы драться. Очень важно, чтобы в команде была правильная атмосфера, чтобы все игроки чувствовали, что команда может дать бой, что команда готова играть в свой футбол.

Должно быть максимально желание, а еще идеальная дисциплина и самоотдача. Не важно – молодой ты или взрослый. Мы сильны как одно целое. Лицо команды определяет не один футболист, побеждают не отдельные исполнители. Статус не имеет значения. Опыт не имеет значения. Если у тебя есть качества и ты можешь помочь команде – выходишь и играешь.

Матвиенко и Пятов заявленные на матч, с ними все в порядке. Мы постараемся выбрать оптимальный состав на Интер. Самое сложное после коронавируса состоит в том, что в команде есть ребята, которые здоровы, которые постоянно играют и накапливают усталость. Другие – переболели, две недели ничего не делали, имеют неидеальную форму. Если человек сдал отрицательный тест, это не значит, что уже все хорошо. Вы же знаете, как вирус может повлиять на организм.

У нас компетентная команда. Наш план на игру не зависит от того, кто выходит на поле. Конкретные футболисты не определяют нашу игру. Конечно, мы сильные, когда все здоровы, некоторые игроки дают больше класса. Но сила в единстве, сила в команде", – поделился Луиш Каштру.

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