От ми і дочекалися початку кваліфікації ЛЧ. На цій стадії турніру ми звикли писати про розклади для Динамо, однак після чемпіонства киян розклад змінився – тепер вже Шахтарю необхідно пройти через горнило відбору. "Гірники" не робили цього з 2016-го року, коли команду прийняв Пауло Фонсека. Досвід виявився травматичним, адже донеччани вилетіли вже у 3-му раунді, програвши Янг Бойз.

Генк – Шахтар: прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

На щастя, за 5 років "помаранчево-чорні" не розгубили високих позицій у рейтингу УЄФА, тож жереб виявився вдалим – у пару до Шахтаря потрапили побратими з Генка. Чому побратими? Тому що цей колектив має прізвисько "шахтарі". Крім того, з українськими "гірниками" бельгійців ріднить друге місце у чемпіонаті в минулому сезоні. Чому пощастило? Тому що навіть самі бельгійці не вірять у прохід в плей-офф.

Генк непогано завершив попередню першість, програвши першу сходинку Брюгге лишень за додатковими показниками. Підопічні Джона ван ден Брома забили найбільше голів (аж 82 в 40 матчах), але команду "поховала" оборона, яка ковтнула аж 53 голи – і це ще непогано, адже за очікуваними показниками "шахтарі" мали пропустити 60. Ситуація не змінилася і на старті нового сезону: Генк пропустив 8 голів у 3-х матчах, не вигравши жодного – віце-чемпіон програв Брюгге в Суперкубку (2:3), зіграв внічию зі Стандардом (1:1) і згорів Остенде в рідних стінах (3:4). Можливо, ситуація дещо покращиться із поверненням 23-річного центрбека Лукумі (основного у минулому сезоні), але поки що коуч робив ставку на новачка Садіка.

Попри такі серйозні проблеми, можна помітити, що з атакою у Генка все в порядку. Найбільшу тривогу викликає 2-метровий нігерійський нападник Онуачо, який наколотив 33 голи у попередньому чемпіонаті – за чутками, на цього форварда поклав око Арсенал. Щоправда, на старті нового сезону він провів всього 107 хвилин, не забивши жодного разу. Куди більш стабільно виглядає правий вінгер Бонгонда, який за цей період встиг відзначитись чотирма м'ячами. Крім того, прямо зараз виділяються атакувальний хав Майк Трезор і нападник Сірілл Дессерс, в активі яких по 2 асисти.

Чимось Генк дійсно схожий на Шахтар – зараз у команд навіть базові схеми однакові (4-2-3-1). У "гірників" також все добре з атакувальними діями, однак налагодити роботу в обороні не вдалося ні Луїшу Каштру, ні Роберто Де Дзербі. Показовими були матчі проти Інгульця та Львова, у яких донеччани пропускали голи та отримували вихід віч-на-віч після звичайних лонгболів. Новачку Марлону ще можна вибачити деякі проблеми з позиціюванням, а от Матвієнко, схоже, вже ніколи не навчиться сканувати простір навколо себе – закидання за спину Миколі перетворюються у катастрофу, повітря він не контролює в принципі, а при належному тиску його можна обікрасти з-за спини.

Прихід Роберто Де Дзербі відкрив нову сторінку в розвитку команди – тепер "гірники" вчаться грати у гвардіолівський футбол в інтерпретації італійця з вкрапленням останніх тактичних трендів. Зірковий коуч вчить підопічних готувати атаки через десятки горизонтальних передач, позиційну ротацію та активну роль фулбеків. Остання проявляється не тільки у вмиканнях в штрафний, а і в збільшенні функцій та оперативного простору – той же Додо може опинитись як на вістрі нападу, так і в центрі біля опорників (збільшуючи варіативність для обіграшу й додаючи надійності структурі). Крім того, велику вагу отримали вінгери, які роблять ширину й отримують ізоляції під обіграші один-в-один.

Проблема, однак, полягає у сирості цієї конструкції. Роберто Де Дзербі ставить футбол, який потребує тривалої методичної роботи – за збори та два тури він не запрацює, як слід. Протягом окремих відрізків матчу Шахтар виглядає просто феноменально, однак загалом "гірники" грають так, що шанси є навіть у Інгульця. Ті ж горизонтальні передачі в теорії повинні створювати розриви в лініях суперника, але на практиці вони часто виливаються у стерильний перекат без просування. Ідея з активністю фулбеків регулярно завершується одним і тим же маневром: Додо подає на дальню стійку, Корнієнко скидає в центр, а Траоре робить пас на ближнього під удар. І так – разів 10 за матч. До такого готовий навіть Львів.

Аналогічно нестабільним є контрпресинг Шахтаря. На окремих відрізках все працює, як годинник, але поки що статика в діях "гірників" переважає. Це – нормально, якщо говорити про такі складні механізми і всього 2 офіційних матчі. На жаль, у третьому помилятись вже не можна, адже на шальки терезів поставлена Ліга чемпіонів.

Втім, у Шахтаря є не тільки проблеми, а й суттєві переваги. Зокрема, у донеччан ідеально працює початок атак від центрбеків, та і загалом до виходу з оборони в наступ питань не виникає. Також у донеччан шикарно увійшли в гру новачки – Траоре прекрасно чіпляється за м'яч, класно працює в обіграші, демонструє високу й швидкість і топові навички завершувача. Приємне враження залишає Педрінью, який демонструє рідкісне для бразильців уміння поєднати фінти з доречністю й володіє шикарним ударом. Марлон же здорово виглядає у єдиноборствах.

Знову ж таки – протягом окремих відрізків Шахтар здатний грати не просто круто, а інфернально. Неймовірна швидкість, купа класних комібанцій, ефектні закидання з глибини під вривання фулбеків та опорників у штрафний, швидкий відбір м'яча після втрат – все це є, все це подобається. Та і загальна організація гри у донеччан набагато цікавіша, складніша й гостріша. Генк в цьому плані набагато простіший.

Кадрова ситуація

У бельгійців через травму не зможе зіграти фулбек Юклерод. Крім того, під великим сумнівом вихід на поле норвезького нападника Торстведта, адже той тільки-но відновився від пошкодження – на такий важливий матч його можуть і не випустити.

Також існують питання щодо виходу на поле Онуачо та Лукумі. Обидва вибивають собі трансфер, а клуб парирував відсутністю у заявці у матчі проти Остенде. Цікаво, чи підуть "шахтарі" на принцип зараз? Більш вірогідно, що ні, тому що Генк не просто так відмовився від розпродажу цього літа. Бельгійці хочуть зачепитись за ЛЧ.

У Шахтаря точно не зіграє Кривцов, який ще не набрав оптимальну форму після травми. Всі інші футболісти здорові. Найбільшу інтригу викликає позиція лівого фулбека – на зборах та на старті сезону основним був Корнієнко, але Ісмаїлі, відновившись від пошкодження, шикарно замінив Віктора у поєдинку зі Львовом. Цілком ймовірно, що сьогодні саме бразилець розпочне матч у старті.

Орієнтовні склади на матч Генк – Шахтар

Генк: Вандервордт – Пресіадо, Лукумі, Маккензі, Артеага – Хейнен, Грошовскі – Іто, Тресор, Бонгонда – Онуачу

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Майкон – Педрінью, Патрік, Соломон – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Навряд чи Генк здатний сьогодні зачепитись за перемогу над донеччанами. "Шахтарі" і в минулому сезоні були далеко не найкращою командою Бельгії – у регулярній частині сезону, до розподілу на групи, підопічні Джона ван ден Брома йшли на четвертій позиції. Про нинішній чемпіонат годі й говорити. Команда стартувала дуже слабко, пропускаючи по чотири голи у рідних стінах.

Шахтар точно повинен забити цьому супернику, але існують сумніви щодо "сухого" рахунку в матчі. Все ж, захисники "гірників" виглядають вкрай вразливо у верхових єдиноборствах та при контролі передач за спину. А Генк, між іншим, забив найбільше голів у минулому чемпіонаті Бельгії. З оглядну на хороші шанси для взяття воріт у Інгульця та Львова, сьогодні варто прогнозувати пропущений Трубіним гол.

Тим не менш, Шахтар демонструє більш організований, збалансований і цікавий футбол, а досвід топ-матчів навіть не варто порівнювати – це небо і земля. Навіть самі бельгійці не вірять в успіх Генка, тож сьогодні є сенс поставити на перемогу донеччан. Непросту, але заслужену.

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