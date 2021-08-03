Шахтар оселився у Нідерландах, хоча з Генком зіграє в Бельгії – названа причина
Донецькому колективу довелось змінювати країну для поселення перед матчем 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
Шахтар ще вчора, 2 серпня, прибув на виїзне протистояння в ЛЧ. Очікувалось, що команда базуватиметься в Бельгії, але зрештою оселилась у Нідерландах.
Наставник Генка: У Шахтаря набагато більше грошей, але це не означає, що у нас немає шансів
Як повідомив Ігор Бурбас в ефірі Футбол News, донеччани не змогли знайти відповідного місця в Бельгії, адже надають перевагу готелям, де футболісти можуть проживати по одному. Найімовірніше, "гірники" оселились в нідерландському Маастріхті, адже саме туди прибув їхній літак. З цього міста до Генка їхати 21 кілометр.
Зауважимо, перший поєдинок Генка та Шахтаря відбудеться вже нині, 3 серпня, о 21:00. Матч-відповідь запланований на 10 серпня.