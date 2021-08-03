Шахтар ще вчора, 2 серпня, прибув на виїзне протистояння в ЛЧ. Очікувалось, що команда базуватиметься в Бельгії, але зрештою оселилась у Нідерландах.

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Як повідомив Ігор Бурбас в ефірі Футбол News, донеччани не змогли знайти відповідного місця в Бельгії, адже надають перевагу готелям, де футболісти можуть проживати по одному. Найімовірніше, "гірники" оселились в нідерландському Маастріхті, адже саме туди прибув їхній літак. З цього міста до Генка їхати 21 кілометр.

Зауважимо, перший поєдинок Генка та Шахтаря відбудеться вже нині, 3 серпня, о 21:00. Матч-відповідь запланований на 10 серпня.

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